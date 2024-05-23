الحوثي يواصل زرع الألغام فى ميادين وشوارع اليمن

دون تفريق بين هدف مدنى وعسكري، وفى أكبر عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، قامت ميليشيا الحوثى بزراعة مئات الآلاف من الألغام فى الأحياء السكنية ومنازل المواطنين والمؤسسات الحكومية والمرافق العامة والمساجد والأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية والمزارع.

وفى محاولة للسيطرة على المخاطر المميتة للألغام الحوثية أعلنت غرفة عمليات مشروع مسام لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الماضى ٢٠١٠ ألغام وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وحتى يوم ١٧ منه ٢٩٤٥.

وقالت عمليات مسام فى بيان لها إن الفرق نزعت خلال الأسبوع الماضى ١٩٨٠ ذخيرة غير منفجرة و١٩ لغمًا مضادًا للدبابات. وبذلك تكون فرق مسام نزعت منذ الأول من هذا الشهر وحتى الآن ٢٨٥٦ ذخيرة غير منفجرة و٦٦ لغمًا مضادًا للدبابات.

وجاء فى بيان عمليات مسام أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت الأسبوع الماضى من تطهير ٢١٩.٦٠٨ أمتار مربعة من الأراضى اليمنية، لتصل بذلك المساحة الإجمالية التى تم تطهيرها منذ بداية هذا الشهر وحتى ١٨ منه ٤٦٩.٧٣٢ مترًا مربعًا.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام حتى الآن من تطهير ٥٦.٤٤٦.٤٧٩ مترًا مربعًا من الأراضى اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

ومن جانبه أعلن أسامة القصيبى مدير عام مشروع مسام أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاق المشروع حتى ١٧ مايو الجارى ٤٤٢.٠٧٧ لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأضاف القصيبى فى بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، أن الفرق نزعت منذ بداية المشروع وحتى الآن ٢٨٣.١٧٠ ذخيرة غير منفجرة و٨٠٣١ عبوة ناسفة.

وذكر مدير عام المشروع أن الفرق نزعت أيضًا حتى الآن ١٤٤.٣٦٠ لغمًا مضادًا للدبابات و٦٥١٦ لغمًا مضادًا للأفراد.

وقال القصيبى فى بيانه إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت حتى الآن من تطهير ٥٦.٤٤٦.٤٧٩ مترًا مربعًا من الأراضى اليمنية كانت مفخخة بالألغام والذخائر والعبوات الناسفة.

يشار إلى أن مشروع مسام لتطهير الأراضى اليمنية من الألغام عملية قام بإتلاف وتفجير لـ١٣٢٢ لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة، فى منطقة باب المندب بمديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز.

وشملت عملية الإتلاف التى نفذها فريق المهمات الخاصة لدى مسام، ١٠٥ ألغام مضادة للدبابات، ٦٨ لغمًا مضادًا للأفراد، ٨٢٦ قذيفة غير منفجرة وذخائر متنوعة، بالإضافة إلى ٣٠٩ فيوز متنوعة، ١٣ عبوة ناسفة، وصاروخ كاتيوشا.

وأوضح عضو فريق المهمات الخاصة، ياسر المظلومي، أن الألغام والقذائف والذخائر التى تم التخلص منها تم جمعها من مناطق الساحل الغربى لليمن، حيث قامت الفرق بجمع جزء كبير منها من مجارى السيول، ومزارع المواطنين، بعد أن شهدت مناطق وقرى الساحل الغربى أمطارًا غزيرة أدت إلى جرف الألغام من الوديان إلى مزارع السكان وإلى الطرقات الحيوية.

وأشار إلى أن فرق مسام تلقت بلاغات ومناشدات عديدة من المواطنين تفيد بتواجد الألغام فى الوديان والمزارع، وعملت خلال الأسابيع الماضية على انتشال العديد من هذه المخلفات وإتلافها، وإعادة الحياة إلى طبيعتها.