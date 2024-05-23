16 شهيدًا بينهم 10 أطفال جراء قصف إسرائيلي لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد 16 فلسطينيا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على شقة سكنية تعود لعائلة " الشاعر" في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، وتسبب تلك القصف في سقوط شهيد وعدة إصابات.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات عنيفة على محيط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة إلى 10 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.