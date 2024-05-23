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الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. شهيد جراء استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في تل السلطان غرب رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة جوية على شقة سكنية تعود لعائلة " الشاعر"  في تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، وتسبب تلك القصف في سقوط شهيد وعدة إصابات، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات عنيفة على محيط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة إلى 10 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.

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