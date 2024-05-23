الرئيس الرومانى يستبعد إرسال بلاده قوات عسكرية إلى أوكرانيا

استبعد الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، إرسال قوات عسكرية رومانية إلى أوكرانيا.

وقال يوهانيس - في تصريحات أوردتها صحيفة "رومانيا جورنال" عبر موقعها الإلكتروني الصادر باللغة الإنجليزية: "إن رومانيا لا تعتزم نشر قوات عسكرية لها في أوكرانيا".

كما امتنع الرئيس عن التعليق على احتمالية تزويد النظام الأوكراني بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي، مضيفًا: "لن أعلق على هذه المسألة، فلا أظن أنه يجب الحديث عن هذا الشأن بشكل علني".

وأضاف: "أن هذه المسألة يجب أن تُناقش مع المختصين العسكريين، ومن ثم تُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني ويُعلن بعد ذلك عن النتائج. فلا أجد أنه من الملائم النقاش بشكل عام وموسع بشأن هذه القضية تحديدًا".

وأوضح أيضًا، حينما سُئل عما إذا كان هناك أي تهديد مباشر يواجه أمن رومانيا، "أنه لا يوجد أي تهديد مباشر ضدنا لكن من المؤكد أن القوات المسلحة في حالة استعداد دائم لأي سيناريوهات محتملة".