شهيدان جراء قصف الاحتلال لمنزل عائلة "الشاعر" في مخيم بدر غرب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف الاحتلال على منزلًا لعائلة "الشاعر" في مخيم بدر غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

استشهد 16 مواطنًا فلسطينيًا بينهم نحو 10 أطفال جراء قصف الاحتلال لمنزل بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات عنيفة على محيط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة إلى 10 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.

وأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية النار بكثافة تجاه شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.