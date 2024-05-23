ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال لمدرسة بحي الدرج في غزة إلى 10 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة إلى 10 شهداء فلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "الشامي" خلف مدرسة العروبة شمال النصيرات.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مناطق شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية في محيط مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج وسط مدينة غزة.

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفندق الذي يقيم فيه الطواقم الصحفية في مدينة جنين بالضفة الغربية، كما أطلق الاحتلال الرصاص باتجاه الصحفيين العاملين في مدينة جنين، وأصيب أحد العاملين في الفندق جراء إطلاق النار .

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية.