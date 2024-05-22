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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إعارة أو بيع نهائي.. عرض قطري لنجم الأهلي

عمرو السولية
عمرو السولية
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تلقى عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرضا من أحد الأندية القطرية خلال الفترة الأخيرة للإنتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وكشفت مصادر بالأهلي أن السولية تلقى عرضا مغريا من أحد أندية الدوري القطري في الأيام الماضية ، خاصة أن عقد اللاعب مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن “السولية” وافق بشكل مبدئي على العرض القطري ولكنه ينتظر موقفه في النادي الأهلي خاصة وأنه يرغب في إنهاء مشواره بالقميص الأحمر .

وشدد المصدر على أن اللاعب يمنى النفس بتجديد عقده مع الأهلي والانتقال على سبيل الإعارة للدوري القطري في الموسم المقبل في حال موافقة النادي الأهلي. 

وكان الأهلي فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية في وقت سابق ولكن توقفت المفاوضات بسبب مطالب “السولية” المالية ومدة العقد الجديد مع القلعة الحمراء.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن الأقرب هو رحيل عمرو السولية بشكل رسمي للدوري القطري مع نهاية عقده، خاصة أن هناك ترحيب من جانب مارسيل كولر برحيل اللاعب الذي لا يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي وكثرة الإصابات بالاضافة لكبر اللاعب في السن. 

عمرو السولية النادي الاهلي أحد الأندية القطرية