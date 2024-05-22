الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ ١٠٠ مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (100 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

