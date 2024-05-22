معرض فني يحاكي النكبة الفلسطينية في نابلس.. صور

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة نابلس، بالشراكة مع مركز أوتار ودائرة شؤون اللاجئين، معرض صور إحياء الذكرى 76 للنكبة.

وتناولت الفعالية عرض فيلم حول النكبة، وعزف موسيقي وطني ومقطوعات غنائية وطنية.

وأكدت مديرة مكتب الوزارة في نابلس سماح الخاروف أن هذا المعرض يأتي في سياق اهتمام وزارة الثقافة في الحفاظ على الرواية والذاكرة الفلسطينية، وبأهمية توظيف الفن والفعل الثقافي كفعل مقاوم لتعزيز صمود شعبنا جراء جرائم الإبادة التي تمارس من قبل الاحتلال.

وأوضح سلام قاعود مدير مركز أوتار أن هذا المعرض يجسد ويحاكي النكبة إلى جانب لوحات برسم فنانين من مركز أوتار .

وكان وزير الثقافة الفلسطينية عماد حمدان ، قد اختتم أسبوع أفلام: (النكبة، سردية سينمائية) والذي أطلق برعاية الوزارة وبالشراكة مع مسرح وسينماتك القصبة ومنصة فلسطين الثقافية احتفاءً بذكرى النكبة السادسة والسبعين، وذلك على مدار خمسة أيام، في مسرح وسينماتك القصبة في رام الله.

وجاء عرض الختام لفيلم "عباس 36" للمخرجتين مروة جبارة طيبي، ونضال رافع، كما حضر الختام وكيل الوزارة جاد غزاوي، ومدير ومؤسس وسينماتيك القصبة في مدينة رام الله، جورج إبراهيم، وعدد من المهتمين والفاعلين في المشهد الثقافي.

444137925_778060344516035_1653777379827073197_n

445413676_778060657849337_5629516596331822214_n

442505062_778060637849339_5828600432002775534_n

438264140_778060681182668_6166425515432966397_n

438241610_778060354516034_5659372464319190725_n