محمد بن زايد: COP28 جسد روح التعاون والتكاتف بين الدول للتصدي لأكبر التحديات العالمية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن مؤتمر COP28 جسد روح التعاون والتكاتف بين الدول للتصدي لأحد أكبر التحديات العالمية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقال أن إرث الاستدامة الذي أرساه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يشكل ركيزة أساسية لجهود دولة الإمارات الداعمة للاستدامة وتعزيز العمل المناخي الفاعل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

ومنح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من المسؤولين الدوليين "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات أواخر العام الماضي.

وتوجه رئيس دولة الإمارات خلال مراسم التكريم التي جرت في أبوظبي، بالشكر إلى جميع المسؤولين الدوليين لجهودهم المخلصة التي أسهمت في إنجاح مؤتمر الأطراف " COP28" والذي خرج بـ"اتفاق الإمارات" التاريخي الذي أصبح إطاراً مرجعياً أساسياً للعمل المناخي العالمي وتعزيز الاستدامة.

شهد مراسم التكريم، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" والشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام وعدد من المسؤولين.