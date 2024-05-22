تشجيع العادات الصحية لدى الأطفال بالبرنامج الصيفي في شمال سيناء

أعلن الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام انطلاق ندوات " التعليم الصحي " بالبرنامج الصيفي للأطفال بمساجد المحافظة تحت شعار "جيل بكره يكبر بصحة" تحت رعاية الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء وتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة والدكتور أسامة سالم مدير الطب الوقائى

وقال فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام الصحى ان ندوة اليوم كانت عن تشجيع العادات الصحية السليمة لدي الأطفال بمسجد ألنصر و بحضور فضيلة الشيخ محمد عزام إمام وخطيب المسجد

وأستعرض لأطفالنا أهميه النظافة الشخصية في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها كذلك أهم العادات الصحية كالاغتسال بالماء النقي والصابون لإزالة العرق والمواد الدهنية والغبار من الجلد و أكد على نظافة الأيدي قبل الاكل و بعده و بعد قضاء الحاجة وكلما اتسخت الأيدي وكذلك قص الأظافر و مراعاة عدم اللعب بالاصابع وعدم وضعها بالفم والأنف و أهمية نظافة الوجه والعينين لحمايتها من وقوف الذباب عليها و نقل الأمراض والمحافظة على نظافة الفم والأسنان باستعمال الفرشاة والمعجون لحمايتها من التسوس الناتج عن تخمر بقايا الطعام بالفم

و أكد عثمان أن الهدف من المبادرة تعليم أطفالنا وتربيتهم صحياً باستعراض البرنامج الصحي اليومي من أجل صحة افضل للأجيال القادمة وكذلك تغيير السلوكيات الخاطئة وتعليم السلوكيات الصحية السليمة للحد من انتشار الأمراض وخصوصاً أمراض الصيف والالتزام بالادوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير والاهتمام بنظافة القدمين لمنع الروائح الكريهة وعدم الاصابه بالأمراض الجلدية والتنبيه بعدم السير حاف القدمين حتى لا يحدث جروح او دخول يرقات الطفيليات المعدية.

441520984_894062022737390_6229068645613863107_n

441545707_894062322737360_8764328290560168411_n