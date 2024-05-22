نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الترجي تتوجه إلى القاهرة لمواجهة الأهلي

غادرت بعثة نادي الترجي التونسي مطار قرطاج الدولي في تونس في طريقها إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي والترجي مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي وستكون المباراة في الثامنة مساء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورا لبعثة الفريق في المطار وعلق عليها: انطلاق رحلة الترجي نحو القاهرة

واستقرت إدارة نادي الترجي التونسي، على تواجد رياض بنور رئيس فرع كرة القدم بالنادي، على رأس بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل ويتواجد رياض بنور على رأس البعثة بدلا من حمدي المؤدب رئيس النادي الذي سيتغيب عن السفر بعد وفاة شقيقه.

وحرص الترجي على توجيه رسالة لجماهيره عبر بيان رسمي طالب فيه جماهيره التي ستنتقل إلى القاهرة لمؤازرة الترجي، بضرورة احترام القوانين والترتيبات المعمول بها في مصر.

كما أكد البيان العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين مشيرا إلى أن التزام الجماهير سيلعب دورا مهما في خروج المباراة بالمظهر اللائق.