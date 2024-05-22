حبس المتهم بقتل شاب بسبب مبلغ مالي في القليوبية

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي، في قرية بلتان بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجه إليه المتهم طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومقتل احدهما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مقتل شاب على يد اخر اثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي،قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم التحفظ على اداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

في وقت سابق كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عامل فراشة متهم بقتل زوجته في منطقة النبراوي التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعدى المتهم على زوجته بالضرب المبرح وبعد وصلة تعذيب تعدى عليها بأنبوبة بوتاجاز مما أدى إلى إصابتها بأنحاء جسدها وتهشم رأسها من الخلف، وجرى تحويل الجثة للمستشفى، والقبض على المتهم.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب انتهاء التقرير الطبي بمعرفة الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوفاة سيدة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لـ" إسراء ل. س" 27 عاما، كوافيرة، ومقيمة النبراوي التابعة لدائرة المركز.

وقالت والدة المجنى عليها، أن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلان "ساندي، وعدي"، واتهمت زوجها " عصام ع ع" عامل فراشة، بالتسبب فى وفاة نجلتها حيث أنه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

جرى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعدى عليها بالضرب أسفر عن إصابتها فى انحاء جسدها وضربها بأنبوبة بوتاجاز من الخلف مما تسبب فى كسر الجمجمة ووفاتها فى الحال.

وأضاف في اعترافاته أنه لا يتعاطى أى مواد مخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.