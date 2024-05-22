السلع السياحية: تأمين طبي شامل للأعضاء ومحام بكل غرفة فرعية

انتهت رسميا إجراءات الجمعية العمومية لغرفة السلع والعاديات السياحية، والتي شهدت إعلان فوز 8 أعضاء بمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية، كما تم اعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالي المقبل، ووافقت الجمعية على موازنة العام الماضي.

وفي أول تصريح له، كشف علي غنيم رئيس الغرفة السابق، والفائز بمقعد مجلس الإدارة اليوم، عن حزمة من الخدمات سوف يتم تقديمها لأعضاء الغرفة من جانب مجلس الإدارة، تضاف لسجل من الإنجازات التي تحققت في السابق، وكانت سببا في هذا التلاحم والتكاتف والاتفاق التام بين أعضاء الغرفة في كافة المواقف، موضحا أنه سيتم عمل نظام رعاية طبية جديد وشامل لأعضاء الغرفة من أصحاب البازارات ومحال السلع السياحية وأسرهم، يتضمن التعامل الفوري مع كافة حالات الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للأعضاء طوال العام.

وأضاف غنيم، سيتم تعيين محام لكل فرع من فروع الغرفة "شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر"، مهمته حل مشكلات المحال والبازارات الأعضاء والدفاع عن مصالحهم واسترداد أية مستحقات تخصهم حال واجهتهم مشكلة في ذلك، لافتا إلى أنه سيتم تطوير الجانب الإعلامي للغرفة بحيث تزداد خطوط الاتصال مع الأعضاء، ويتم إعلامهم بكل ما هو جديد في الغرفة، وجهود مجلس الإدارة في حل المشكلات.

وينتظر تعيين 4 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة من جانب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ليصبح الإجمالي 12 عضوا، بعدها يدعو مجلس الإدارة للاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وخلال الاجتماع ينتخب فيما بينهم رئيس وأمين صندوق.

تشكل مجلس الإدارة الجديد من: علي غنيم وجودة الشاعر أمير فايد و عمرو قدرى و أدهم أحمد دهب وباسم زكى إبراهيم على القماطى وصلاح الشريف

كما فاز بالتزكية مندوبا للغرفة لدى الإتحاد العام للغرف السياحية : لمعى إبراهيم ومحمد غنيم و أيمن عبد المسيح وياسر رمضان ومريم ساويرس و ناصر حنا و حسن محمد حسن و أيمن ظريف عازر ومراد شنودة و فوزية محمد