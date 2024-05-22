تفاصيل مداهمة الأمن وكر تزوير الشهادات الدراسية في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمنيا للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدئرة مركز شرطة المنيا) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنيا، وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات المختلفة وكذا شهادات دراسية "مزورة" ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.. وبحوزتها (عدد من الشهادات مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان الوهمى – عدد من الكتب مجهولة المصدر – أجهزة وأدوات طبية - أكلاشيه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.