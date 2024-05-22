موسكو: السيطرة على بلدة "ليبسي" ستدعم جبهة خاركوف

قال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة "خاركوف"، فيتالي جانشيف، إن السيطرة على بلدة "ليبتسي" في منطقة خاركوف، ستجعل من الممكن توفير دعم خلفي للقوات المسلحة الروسية على مشارف المنطقة.

وأضاف جانشيف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" - أنه يتم في الوقت الحالي، التقدم بشكل رئيسي في منطقة بلدة "ليبتسي"، التي تمثل حاليًا موقعًا أساسيًا لتحصينات القوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع: "السيطرة الكاملة على هذه البلدة ستسمح للوحدات الروسية بالسيطرة النارية على جميع طرق النقل السريعة التي تزود الجزء الخلفي من الوحدات المقاتلة على حدود خاركوف".

وتقع بلدة "ليبتسي" على بعد 17 كلم فقط من مدينة خاركوف.

وكانت القوات المسلحة الروسية قد تمكنت خلال الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.