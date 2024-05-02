فيديو| صاروخ باليستي روسي يستهدف ميناء أوديسا الأوكراني

قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، إن صاروخا باليستيا روسيا استهدف ميناء أوديسا الأوكراني في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل وإشعال حريق كبير.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على تطبيق تيليجرام ألسنة اللهب في موقع الهجوم وسحبا كبيرة من الدخان تتصاعد في السماء.

وقالت إحدى القنوات الإعلامية إن مستودع شركة نوفا بوشتا، وهي شركة كبيرة لخدمات البريد والبريد السريع، تعرض للقصف.ونشرت مقطعا مصورا يظهر تطاير الحطام داخل المنشأة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

وأوديسا هدف متكرر للهجمات الروسية، وأصابت صواريخ مواقع في المدينة خلال اليومين الماضيين مما تسبب في مقتل ثمانية أشخاص.

ومنذ فشل هجومهم المضاد في صيف عام 2023 بات الأوكرانيون في موقف دفاعي. وواصلت روسيا قضم أراض في الشرق رغم الخسائر الفادحة منذ بداية العام، في مواجهة الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى الرجال والذخيرة.

وحذرت كييف من أن روسيا ستحاول تحقيق بعض الانتصارات قبل التاسع من مايو في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

وتواصل روسيا من جهتها قصفها لأوكرانيا منذ إطلاق هجومها العسكري في فبراير 2022.