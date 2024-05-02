البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الجيش الأمريكي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50% من الرصيف البحري الذي سيقام قبالة ساحل قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وذكرت سابرينا سينج، المتحدثة باسم البنتاجون، أن القوات البحرية الأمريكية أنهت 50% من إنشاء الرصيف، وأضافت أنّه يتألف من عدة مكونات مختلفة.

تابعت: "الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس، لا يزال العمل في الجسر جاريًا".

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة لإقامة ميناء بحري في غزة، لإدخال المساعدات الإنسانية، الشكوك حول النية الأمريكية الحقيقية من الخطة المذكورة، في الوقت الذي تعتبر فيه واشنطن الداعم الأساسي لإسرائيل بالذخائر والأسلحة التي تستخدمها في القطاع المحاصر.