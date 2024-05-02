زيلينسكي يقيل رئيس قسم الأمن السيبرانى فى هيئة الأمن الأوكرانية

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الأربعاء مرسوما يقضي بإقالة رئيس قسم الأمن السيبرانى فى هيئة الأمن الأوكراني إيليا فيتيوك.

ونشر مرسوم إقالة فيتيوك الأربعاء على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكرانية، ولم يُنشر بعد مرسوم تعيين رئيس جديد للقسم.

وفي 26 أبريل الماضي، أقال زيلينسكي أيضا قائد قوات الدعم في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر ياكوفيتس بعد أقل من شهرين مضيا على تعيينه في هذا المنصب.

وفي سلسلة التخبط قام زيلينسكي قبل ذلك بإقالة القائد السابق لقوات دعم القوات المسلحة الأوكرانية دميتري غيريغا، وفي 8 فبراير الماضي أقال فاليري زالوجني من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

كما قام بطرد عدد من المستشارين والمساعدين من بينهم المستشارة "مفوضة الرئيس الأوكراني لضمان حقوق المدافعين عن أوكرانيا" ألينا فيربيتسكايا، و"مفوضة الرئيس الأوكراني للأنشطة التطوعية" ناتاليا بوشكاريوفا.