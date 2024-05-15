الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على نيوكاسل في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أولد ترافورد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبادل لاعبو الفريقين الهجمات على المرمى، وكذلك الاستحواذ على الكرة، في ظل بدء مان يونايتد اللقاء بتشكيل اضطراري، حيث بدأ الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بالبرتغالي برونو فيرنانديز في مركز المهاجم الصريح.

وافتتح الشاب كوبي ماينو التسجيل في الدقيقة 31، بعد سلسلة من التمريرات بين زملاءه بالفريق، لينجح الواعد الإنجليزي في قص شريط أهداف المباراة.

ترتيب مانشستر يونايتد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المرتبة السادسة وفي رصيده 57 نقطة.

ودخل مانشستر يونايتد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا - كارلوس كاسيميرو - جوني إيفانز - ديوجو دالوت

خط الوسط: كوبي ماينو - سفيان أمرابط - سكوت ماكتومناي

وفي الهجوم: أماد تراوري - برونو فيرنانديز - أليخاندرو جاراناتشو.