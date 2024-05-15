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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

فضائيات

كامل الوزير: تكلفة طرق "حياة كريمة" 13.5 مليار جنيه.. فيديو

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة الطرق في قرى حياة كريمة حوالي 13.5 مليار جنيه وبعد ارتفاع الأسعار سيتم مد فترة التنفيذ قليلا، وبدءًا من شهر يوليو القادم سيتم استكمال المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة طبقا للموازنة.

وأضاف كامل الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه لن تتوقف المشروعات في حياة كريمة، وتم إرجاء العديد من المشروعات مؤقتا.

وأوضح الفريق كامل الوزير، أنه تم إنشاء مجموعة كبيرة من الجامعات والصالات الرياضية وبدأت الخدمة بها، كما أنه سيتم إنشاء محور بديل خزان أسوان للتخفيف عن السد القديم.

وأكمل الفريق كامل الوزير: سيتم إنشاء محور لمدينة أجا بالدقهلية لربطها بالطريق الغربي طنطا – المنصورة، مؤكدًا أن القروض تستهدف إقامة مشروعات تنموية لخدمة المواطنين وتوفير فرص عمل.

وأشار كامل الوزير إلى أنه يتحدث مع رؤساء الشركات المصرية بشأن توفير الحديد والأسمنت، ويتم توريد قيمة الحديد والأسمنت الخاص بالمشروعات بالآجل مساهمة في تنفيذ المشروعات.

الفريق كامل الوزير وزير النقل قرى حياة كريمة