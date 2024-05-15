«حياة كريمة» تضفي رونقا على قرى مركز ناصر ببني سويف

يشهد مركز ناصر ببني سويف ثورة عمرانية غير مسبوقة بفضل مبادرة حياة كريمة التي تُعيد رسم ملامح القرى المصرية وتُضفي عليها رونقًا جديدًا، وتشمل المبادرة تنفيذ أكثر من ١٦٠٠ مشروع في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية، منها ٤٨٥ مشروعًا في ٢٠ قرية بمركز ناصر، و١١٣٠ مشروعًا في ٤٦ قرية بمركز ببا، وتُمثل مبادرة "حياة كريمة" نقلة نوعية في حياة أهالي قرى مركز ناصر، حيث تُساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يُساعد على رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

ويمكن ملاحظة الإنجازات الملموسة لمبادرة حياة كريمة على أرض الواقع، حيث تم الانتهاء من ٩٣ مشروعًا في مركز ناصر، بينما يجري العمل في ٣٧٤ مشروعًا آخر، وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها مجمعات خدمية، ومد شبكات الصرف الصحي، وتطوير مدارس التعليم، وتحسين البنية التحتية للري، وإنشاء ملاعب رياضية، وتوصيل الغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات التي تُساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين.

ويُعد مركز ناصر نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث تسير الأعمال بوتيرة متسارعة بفضل المتابعة المستمرة من قبل المحافظ والنواب والمسئولين المعنيين، ويُشيد أهالي قرى المركز بهذه المبادرة التي تُلبي احتياجاتهم وتُوفر لهم حياة كريمة أفضل.

من بين المشروعات المميزة في مركز ناصر، إنشاء مجمع خدمي بقرية بهبشين على مساحة ٥٦٠ مترًا مربعًا، بتكلفة ٩ ملايين جنيه، ويتكون المجمع من ٣ طوابق، ويضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، وشهر عقاري.

ويُقدم المجمع العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، كما يتم حاليًا إنشاء مجمع زراعي في بهبشين على مساحة ٣٣٠ مترًا مربعًا، يتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي.

IMG-20240514-WA0007

IMG-20240514-WA0012