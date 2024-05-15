هذه أعراض مرض الكبد.. تعرف على الوقاية وتجنب الإصابة

مرض الكبد الدهني لايظهر علي المريض أي أعراض أو علامات للمرض إذا لم يتم اكتشافه أو علاجه ، وهناك بعض العلامات التي تظهر على جلدك تدل على ظهور دهون على الكبد، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون في الكبد مصاحبه التهاب يؤدي إلى مضاعفات صحية كبيرة وفقا للأطباء، فإن الكبد الدهني هو نتيجة للكثير من المشكلات المرتبطه بأسلوب التغذية والنظام الغذائي، ويمكن منعه بمساعدة تغييرات معينة.



بالرغم أنه من الطبيعي وجود كميات صغيرة من الدهون في الكبد، إلا أن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأمراض ، بما في ذلك فشل الكبد وهو حالة تهدد حياه الانسان ، يجب أن تعرف وتفهم بعض العلامات التي يعطيها جسمك في البداية إذا كان الكبد يعاني من مشاكل.

وأفاد الأطباء أن بعض هذه الأعراض تبدأ بالظهور على الجلد ويمكن علاجها.

علامات الكبد الدهني على جلدك

وفقا للأطباء، فإن التغيرات في وجهك وجلدك مثل الانتفاخ، وتغير اللون، والحكة، يمكن أن تدل علي مرض الكبد الدهني أحد أمراض الكبد المزمنة الأكثر انتشارا .

بالرغم من أنه قد يكون شائعا ، إلا أن الأعراض أحيانا ما تكون خفية.

ومع الوقت ، قد تلاحظ تغيرات في وجهك لا ترجع إلى سبب آخر معروف.

يقول الأطباء إذا كنت تعاني من مشكلة الكبد الدهني، فقد يؤثر ذلك على قدرة الكبد على إنتاج البروتينات، مما يضعف تدفق الدم وإزالة السوائل. ونتيجة لذلك، قد تلاحظ أن وجهك يبدو منتفخا قليلا .

يساهم مرض الكبد الدهني أيضًا في زيادة مقاومة الأنسولين، مما يعني أن جسمك لا يستطيع استخدام الأنسولين بشكل فعال يؤدي هذا إلى تراكم الأنسولين الزائد في الجسم مما يسبب حالة تسمى الشواك الأسود. تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى جعل طيات الجلد مثل تلك الموجودة في ثنية رقبتك داكنة.

ويقول الأطباء أن وجود أوعية دموية حمراء صغيرة أو نتوءات بيضاء على وجهك عندما تكون مصابا بالعد الوردي ومع ذلك، هذا لا يعني أنك إذا كنت تعاني من الوردية، فأنت مصاب بمرض الكبد الدهني، ولكن الحالة يمكن أن تكون مجرد علامة على ذلك.

لا يسمح مرض الكبد الدهني لجسمك بامتصاص بعض العناصر الغذائية بشكل فعال، مما يؤدي إلى نقصها.

ووفقا للأبحاث، فإن نقص الزنك بسبب هذه الحالة يسبب الطفح الجلدي والتهاب الجلد كما أنه يؤدي إلى تهيج الجلد حول فمك مع ظهور نتوءات صغيرة مملوءة بالسوائل أو صلبة.

أعراض أمراض الكبد حكة جلدية، وعلي الوجه، والتي تحدث بسبب زيادة الأملاح الصفراوية في الجسم يمكن أن يؤدي ذلك إلى خدش سطح الجلد، وهو ما يقول الأطباء إنه عادة لا يوفر أي راحة ويمكن أن يؤدي إلى تزايد تهيج الجلد.

يسبب مرض الكبد المتقدم اليرقان وهي حالة طبية تجعل بشرتك وبياض عينيك تبدو صفراء تظهر أعراض اليرقان، الذي يحدث عندما يكون هناك فائض من البيليروبين، في عينيك ووجهك قبل أن ينتشر إلى بقية الجسم تسبب الحالة أيضًا احمرار الجلد على شكل بقع.

طرق الوقاية من أمراض الكبد

ينصح الأطباء أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الوقاية من مشاكل الكبد، وتشمل:

الحفاظ على وزن معتدل وإدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري

اختر الدهون غير المشبعة مثل الأسماك والمكسرات

تناول المزيد من الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات

اغسل الفواكه والخضراوات دائمًا قبل تناولها