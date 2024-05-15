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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بعد تغيبه يومين.. كشف لغز مقتل شاب بالإسماعيلية

بعد تغيبه يومان ..
بعد تغيبه يومان .. كشف لغز مقتل شاب بالإسماعيلية
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تمكنت الأجهزه الأمنية بالإسماعيلية من ضبط المتهمين في مقتل شاب ودفنه في زريبة مواشي بمركز ومدينة القصاصين.

وكان قد تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بحدوث شجار بين عائلتين بسبب تغيب شاب.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تغيب شاب يدعى محمد السيد شومان عن المنزل ٤٨ ساعة، ومع محاولات للعثور عليه وجد أسرته أن آخر منزل تم التوجه له هو منزل صديقه وعلى الفور توجه أهل المجني عليه للمنزل المذكور وحدث شجار ما بين العائلتين.
وتم ضبط جميع الأطراف المشتركة في الشجار وبسؤالهم ما سبب الشجار، أجاب أهل المجني عليه أن نجلهم تغيب عن المنزل بعد دخوله منزل صديقة ولم يعود مرة أخرى.

وقالت مصادر أمنية ان شقيقه المتهم اعترفت، أن شقيقها انهي حياة محمد وتم دفنه بمرعى المواشي .

ومع تقنين الإجراءات تم التأكد من اقوال الشاهدة الصغيرة والعثور على جثة الشاب " محمد " و ضبط الجناة وبسؤال المتهمين أشاروا أنه كان هناك خلاف على قطعة أرض بينهما.
تم تحرير المحضر اللازم وتحويلهم للنيابة العامة للتحقيق في الواقعه

الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية العثور على جثة الشاب العثور على جثة امن الاسماعيلية غرفة العمليات