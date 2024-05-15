هنية: حماس تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء فى مصر لوقف إطلاق النار

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركة حماس تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني.

وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم متوافقون مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة.

وأكد هنية، أن تعديلات الاحتلال الإسرائيلي على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود، مشيرًا إلى أن الاحتلال رد على موافقتنا على مقترح وقف إطلاق النار بالدخول إلى رفح الفلسطينية ومناطق شمال غزة، موضحًا أن إصرار الاحتلال على المضي قدما في عملية رفح الفلسطينية يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول.

ولفت إلى أنهم متمسكون بإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفق الأصول المعمول بها، بجانب مشاركتهم في قرار إدارة قطاع غزة بعد الحرب، معلنًا رفضه أي تسوية لما بعد الحرب على قطاع غزة تُستبعد منها حماس.

وأكد هنية، ضرورة انسحاب جيش الاحتلال من الجانب الفلسطيني من معبر رفح فورا ولا حق له بالتدخل في إدارة المعبر.