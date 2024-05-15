لماذا استدعت النيابة الفنانة سمية الخشاب؟.. اعرف التفاصيل

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول البلاغ المقدم من قبل الفنانة سمية الخشاب ضد برنامج رامز جلال، والقائمين عليه، الذي سبق وتم عرضه فى رمضان الماضي.

واستدعت النيابة العامة "الخشاب" لسؤالها حول الاتهام الموجه من قبلها ضد "رامز جلال" بخصوص برنامجه، حيث اتهمته بتعمده فى ايذائها جسدياً، مشيرة إلى أنها اصيبت عدة إصابات بالقدم اليسري و الذراع خلال استضافتها بالحلقة، كما أصيبت بخلع في طرف الكعب، بالإضافة إلى كدمات متعددة بالكتف اليسرى وكدمات بالذراع اليسرى وتمزق كلي بأربطة الكاحل الأيسر الخارجية مع التهاب شديد مع أربطة الكتف الأيسر.

كانت الفنانة سمية الخشاب اقامت دعوى قضائية ضد برنامج رامز جلال تتهمه فيها بإلحاق الاذي لديها و التعمد فى اصابتها خلال استضافها فى برنامجه الذي عرض بشهر رمضان الماضي، وفتحت النيابة العامة الشاكية للتحقيق فى الدعوى التى قدمتها والتحقيق فيها.