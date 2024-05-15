وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات شغل منصب وزير النقل في الفترة من فبراير 2017 حتى فبراير 2019، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا.