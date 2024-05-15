ads
الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات

دكتور هشام عرفات
دكتور هشام عرفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عرفات شغل منصب وزير النقل في الفترة من فبراير 2017 حتى فبراير 2019، وحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس وجامعة براونشفايغ بألمانيا.

 

التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور الدكتور هشام عرفات أيمن عاشور جامعة عين شمس كلية الهندسة