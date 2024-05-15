رئيس "دمياط الجديدة" يتفقد محطة مياه الشرب



‎قام الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية، اليوم الأربعاء، بتفقد محطة مياه الشرب والتى تعمل بطاقة ١٧٣ م٣ / اليوم والمأخذ المغذي للمحطة من نهر النيل ، والمغذية للمدينة وميناء دمياط والمنطقة الحرة العامة للإستثمار.

‎أوضح رئيس الجهاز، أنه خلال جولته التفقدية قام بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة المياه، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية، وإنهاء ملاحظات الإستلام النهائى لعملية المرحلة الثانية لمحطة المياه للوقوف علي القدرات الإستيعابية والتشغيلية للمحطة.

‎وجه رئيس الجهاز، مديري الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تقديم الخدمة لسكان المدينة بأعلى جودة وكفاءة وتحقيق الإستفادة القصوى من كامل قدرة محطة المياه لإستيعاب التوسعات الحالية والمستقبلية بمدينة دمياط الجديدة.



‎وفى السياق ذاته ، قام رئيس الجهاز بمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والمرافق، والإستلام النهائى لمحطة شرق القرى السياحية ضمن عملية مرافق القرى السياحية بالمدينة.

‎نوه رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، والمهندس أشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة ، بالمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها والإهتمام بالمرافق العامة بالمدن الجديدة.

ووجه خلف الله، بالإستمرار فى أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.