أهالي الأقصر يشكون ظهور بقعة زيتية بالنيل.. وشركة المياه : "مش مسئوليتنا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، صور لانتشار بقعة سولار كبيرة في المياه بنطاق قرية الضبعية غرب المحافظة، معبرين عن شكواهم واستيائهم من تكرار هذه الواقعة التي من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية للمواطنين.

وكان أهالي الأقصر، قد تداولوا صوراً توضح ظهور بقعة زيتية جرفها تيار المياه أسفل الكوبري الخشبي الجديد على كورنيش الأقصر متجمعة مع بعض الحشائش، مؤكدين أن تلك البقعة الزيتية تمثل تسريبا من إحدى البواخر السياحية التي ترسو في المراسي السياحية المجاورة، مما أدى لظهور تلك البقعة.





رد شركة المياه





وبالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أكدت - في بيان لها - أن بقعة السولار التي ظهرت بمياه النيل ليست من جهة محطة مياه الشرب، وبالتالي فأنها ليس لها تأثير على سحب المياه الخاص بمحطة مياه الشرب بالأقصر، لبعدها عن المأخذ.





رئاسة المدينة تشن حملة تنظيف





من جانبها، قامت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي رئيس المدينة، بتنفيذ حملة تطهير وتنظيف المخلفات والحشائش النيلية الملاصقة لمنطقة كورنيش النيل، والتي تجمعت فيها تلك البقعة وبعض مخلفات البواخر السياحية، كما انتقل رجال مديرية الري والموارد المائية والمسطحات لإجراء مسح لسطح نهر النيل، والبحث عن سبب البقعة ومصدرها لتوقيع العقوبة والإجراءات القانونية المناسبة على المتسبب في الواقعة لمنع تكرار ذلك.





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