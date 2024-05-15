الشوط الأول.. بالمر يضع تشيلسي في المقدمة على برايتون .. "فيديو"

وضع كول بالمر فريقه تشيلسي في المقدمة على مضيفه برايتون في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت أحداث اللقاء بإثارة، وسط استحواذ لاعبي البلوز على مجريات اللعب، واستمرت سيطرة الفريق اللندني على الكرة، حتى نجح بالمر في افتتاح التسجيل.

ووقع بالمر على أول أهداف المباراة في الدقيقة 34 من كرة رأسية، استقبلها داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من زميله مارك كوكوريلا.

ويحتل تشيلسي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يأتي برايتون عاشرًا وفي رصيده 48 نقطة.

وبدأ تشيلسي المباراة، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو - تشالوباه - بدياشيلي - كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - كونور جالاجير - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك.

هدف بالمر في شباك برايتون