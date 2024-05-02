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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة متجهين نحو منطقة عيصى داخل مدينة الخليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصف جوي عنيف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عرابة وقرية فحمة، جنوب مدينة جنين، وقام جيش الاحتلال بحملة تفتيش، كما اقتحنت آليات الاحتلال العسكرية قرية فحمة وداهمت عدة أحياء داخلها، دون الابلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

وأمس الأربعاء، استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شدد الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاته القمعية بحق الفلسطينيين في البلدة القديمة والأحياء الشرقية من مدينة الخليل، حيث حاصرت قوات الاحتلال الأهالي بالأسلاك الشائكة داخل منازلهم.

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