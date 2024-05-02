عاطل ينهي حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية

أنهي عاطل حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عاطل مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.