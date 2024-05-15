رسميًا.. بغداد بونجاح يرحل عن السد القطري

أعلن نادي السد القطري، اليوم الأربعاء، رحيل الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم الفريق، بشكل رسمي، بنهاية الموسم الحالي2023-2024.

وقدم بونجاح مسيرة ناجحة مع السد امتدت لـ9 سنوات، منذ انضمامه إليه في عام 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

وخلال هذه الفترة، أسهم بونجاح بشكل كبير في تحقيق السد للعديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بـ5 ألقاب من بطولة الدوري القطري، بجانب التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2019، وتحقيق لقب كأس قطر 3 مرات، والفوز بلقبين من كأس أمير قطر، بالإضافة إلى حصد 3 ألقاب من كأس السوبر القطري.

رحيل بغداد بونجاح عن السد القطري

ووجهت إدارة نادي السد القطري الشكر والتقدير لمهاجم منتخب الجزائر على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، متمنية له كل التوفيق في المستقبل.

و لم يكشف بونجاح حتى الآن عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن السد، وإلى أي نادي سينضم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك بغداد بونجاح صاحب الـ32 عامًا، في 27 مباراة حتى الآن مع فريق السد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 4 آخرين.