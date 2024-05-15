مرتكب الحادث رجل سبعيني.. تحليل لمحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

علّق مارسين فسكي، خبير شئون الدفاع والأمن من وارسو، على محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، مؤكدًا أن هناك كثيرًا من التوقعات والملابسات ونحن حتى الآن لا نعلم الكثير من المعلومات.

وأضاف "فسكي" خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن رئيس الوزراء السلوفاكي تعرض لإطلاق النار عليه من قِبل شخص يبلغ من العمر 71 عامًا، وهو أحد المناصرين والمدافعين عن الحقوق وأحد الخصوم السياسيين له.

وأوضح، أن هناك الكثير من العدائيات التي قد تؤدي إلى هذا الحادث، ولكن لا بد أن نرى ما ستسفر عنه التقارير والتحقيقات النهائية ويجب أن نضع في الحسبان كل هذه المعلومات عن مرتكب الحادث.

وأكد، أن هذا الرجل ليس من المعارضة بشكل صريح ربما يتم وصفه كأحد الناشطين والمعارضين السياسيين لرئيس الوزراء، لكنه ليس من الأحزاب المعارضة، ولكنه مواطن عادي ولديه بعض الآراء السياسية المغايرة وربما لا يمكن تصنيفه أيضًا كإرهابي لكن العمل شنيع، وما زال الوقت مبكرًا حتى نرى إن كان إرهابيًا أم لا.