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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الجامعة العربية: ملفات السودان والصومال والأمن المائي على أجندة قمة البحرين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن هناك متابعة دائمة من قبل الجامعة العربية للأوضاع الخطيرة التي يشهدها السودان فى المرحلة الراهنة، في ظل تواصل القتال، وأزمة إنسانية هي الأخطر على وجه الأرض، وانعدام الأمن الغذائي لـ 25 مليون سوداني، وتبعات إنسانية خطيرة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن القمة ستتضمن أزمة الصومال، ودعمها في مواقف للحفاظ على سيادته ضد أطماع إثيوبية، مضيفًا :"اتفاقية أرض الصومال لاغية وباطلة وتهدد وحدة الصومال".

وذكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، أن ملف الامن المائي للدول العربية سيكون على أجندة قمة البحرين غدًا، مشيرًا إلى انه سيتم بحث إنشاء مجلس مهم جديد للأمن السيبراني سينضم للجامعة العربية.

جامعة الدول العربية السودان ازمة إنسانية