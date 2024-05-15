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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس هاكر المرج.. اخترق حسابات "فيس بوك" وانتحل شخصيات أصحابها للاحتيال على معارفهم

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المرج حبس متهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات اخترق حسابات الفيس بوك ويطلب تحويلات مالية من أصدقاء الضحايا بالمرج.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
تعود الواقعة عندما تمكنت  اجهزة الأمن  من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة ب 23 مواطن  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من عارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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