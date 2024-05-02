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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حي الدقي ينظم قافلة طبية لأهالي مساكن روضة السودان وصرف العلاج بالمجان

اللواء أحمد عبد الفتاح
اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي
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نظم حي الدقي قافلة طبية بالتعاون مع مستشفي العيون الدولي والمراكز الطبية بنطاق الحي  للمشاركة المجتمعية لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مساكن روضة السودان بحي الدقي.

وشملت العيادات الميدانية في"العظام والأطفال والباطنة والرمد والأسنان"مع التوعية الصحية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الإسكان بديل العشوائيات بمنطقة روضة السودان من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما شملت القافلة مسابقات وألعاب للأطفال لاكتساب المعارف الصحية بطريقه غير مباشرة، وذلك في منطقة روضة السودان التي تم تطويرها من منطقة عشوائية إلى حضارية، وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

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