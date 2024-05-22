موسم الحج البري.. استعدادات مكثفة بموانئ البحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد بميناء نويبع البحري

عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري الذي من المقرر ان يبدأ أواخر الشهر الحالي.

ويستعد الميناء لمغادرة 6000 حاج و144 باص حج، حيث تم فتح غرفة عمليات للوقوف على الاجراءات العملية والتشغيلية وتذليل جميع الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي وتلبية كافة الطلبات المقدمة من اعضاء المجتمع المينائى للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب.

وشدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة الالتزام بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وحل اى مشاكل خاصة بالأتوبيسات اثناء مرورها بالكمائن لضمان سلامة وصولهم للميناء حتى ركوب العبارات الخاصة بهم، مع ضرورة تواجد 2 سائق لكل باص، وعلى كل حاج ان يتواجد معه جواز السفر وبداخله تذكرة السفر شاملة كافة بيانات الحاج دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات، وقيام اللجنة العليا بالتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والتفتيش البحري والحجر الصحي لإنهاء اعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب.

وأكد ، قيام إدارة الحجر الصحي بتوفير طاقم طبي ومنتدب بقرية الحجاج، وتوفير جميع الأدوية للطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج لتطعيم الحجاج عير الحاصلين على التطعيم واعطائهم شهادة بذلك، مع توفير عدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ وتواجد امام بمسجد قرية الحجاج من وزارة الاوقاف لشرح مناسك الحج والرد على كافة اسئلة و استفسارات الحجاج عن كيفية اداء المناسك.

وقام عبد الرحيم بمتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها الى مدينة نويبع وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ استيكر بأولوية الوصول، وبدء تحرك الاتوبيسات من القرية للدخول الى الميناء (مراجعة المرور والجمارك للسيارات قبل الخروج)، ووقوف الاتوبيسات على الشارع الأمامي امام صالات الميناء، ونزول ركاب الاتوبيس واحد تلو الاخر معه حقائبه الخاصة به امام صالة السفر ودخول الصالة والجلوس كل ركاب الاتوبيس ثم توجه الاتوبيس بعد نزول الركاب للساحات لإنهاء إجراءات التربتيك والعودة امام مخرج صالة السفر، ويتم التصعيد للركاب طبقا لأدوار الاتوبيسات من دخول الصالة وتوجيه الاتوبيس للعبارة.

كما تفقد استعداد صالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الاذاعة وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات ونظافة الميناء بالداخل والخارج وكراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة مع استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه و تكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج و المسافرين بالاضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات و انتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء .

وأكد على مدير ميناء نويبع بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء ( شرطة الميناء – الجوازات – الجمارك- الحجر الصحي ) لسرعة انهاء إجراءات السفر والوصول للركاب، وصيانة أجهزة (X-RAY) لإنهاء إجراءات تفتيش الامتعة، والتعاون بين موظفي خدمة المواطنين من إدارة الشرطة وموظفي إدارة الميناء لمساعدة الحجاج، والتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء بتنظيم دخول الحمالين الى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد امام مداخل صالة السفر قبل دخول الاتوبيسات و لعدم استغلال الحمالين للركاب.

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