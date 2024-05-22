"ألسن عين شس" تنظم حفل يوم الخريجين لقسم اللغات الأفريقية لعام 2024

نظم قسم اللغات الأفريقية شعبة اللغة السواحيلية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يوم الخريجين لعام ٢٠٢٤، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أميمة خشبة، رئيس قسم اللغات الأفريقية، وبحضور ريم الكباريتي، مدير رابطة خريجي عين شمس و مجموعة من ممثلي الأطراف المجتمعية و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وشارك طلاب القسم بالعديد من الأنشطة منها دبلجة لفيلم الكارتون luca باللغة السواحيلية وقيام طلاب الفرقة الثانية بالقسم بعمل مسرحية siku baada ya leo و تقديم فريق كورال القسم النشيد الوطني و مجموعة من الأغاني باللغة السواحيلية.

وفي نهاية الفعاليات قامت سلوي رشاد عميدة الكلية و أميمة خشبة بتكريم الهيئة المعاونة بالقسم تقديرا لجهودهم.

وشهد يوم الخريجين لقسم اللغات الأفريقية حضور كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين بالكلية.