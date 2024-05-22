تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 816 شاحنة و903 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 412 شاحنة و888 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 404 شاحنة و15 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة G S TRIDER قادمة من اليمن، والعبارتين القاهرة والرياض، بينما تغادر السفينة DENIZ وعلى متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، سينا وبوسيدون اكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 والرياض، كما تم تداول 6200 طن بضائع و393 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2187 راكب بموانيها.

