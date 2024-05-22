ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

معدل التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021

التضخم في بريطانيا
التضخم في بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم /الأربعاء/، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أبريل الماضي إلى 2.3% مقارنة ب 3.2% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، فيما يعد التراجع مدفوعا بانخفاض الحد الأقصى لأسعار الطاقة في مطلع شهر أبريل المنصرم.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن اقتصاد البلاد يشهد لحظة مهمة مع عودة التضخم إلى طبيعته، قائلا "هذا دليل على أن الخطة ناجحة وأن القرارات الصعبة التي اتخذناها تؤتي ثمارها".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "إن أياما أكثر إشراقا تنتظرنا، إذا التزمنا بخطة تحسين الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص للجميع".

التضخم في بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك