معدل التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2021

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم /الأربعاء/، تراجع معدل التضخم في البلاد خلال شهر أبريل الماضي إلى 2.3% مقارنة ب 3.2% خلال الشهر السابق عليه.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ يوليو 2021، فيما يعد التراجع مدفوعا بانخفاض الحد الأقصى لأسعار الطاقة في مطلع شهر أبريل المنصرم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن اقتصاد البلاد يشهد لحظة مهمة مع عودة التضخم إلى طبيعته، قائلا "هذا دليل على أن الخطة ناجحة وأن القرارات الصعبة التي اتخذناها تؤتي ثمارها".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "إن أياما أكثر إشراقا تنتظرنا، إذا التزمنا بخطة تحسين الأمن الاقتصادي وإتاحة الفرص للجميع".