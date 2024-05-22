الشهادة الإعدادية 2024.. جروبات الغش تتداول أسئلة وإجابات امتحانات 13 محافظة

تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تيلجرام”، عقب انطلاق اللجان، أسئلة وإجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجوها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب بالمحافظات اليوم الأربعاء.

ونشرت جروبات الغش، أوراق تشير إلى أسئلة وإجابات، لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات "المنوفية، الاسكندرية، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والجيزة، والقاهرة، وسوهاج، وأسوان، وأسيوط، والفيوم".

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أكد أنه لا توجد تسريبات بامتحانات الشهادة الإعدادية، وأنها محاولة الغش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع مرتكبيها داخل المديريات التعليمية.

وشدد الوزير في اجتماع سابق مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.