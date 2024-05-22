الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان النرويج اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية

اعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بإعلان النرويج اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

واوضحت الرئاسة الفلسطينية، ان قرار النرويج سيسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه ودعم تنفيذ حل الدولتين.

وتابعت الرئاسة الفلسطينية، ان النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية

واوضحت الرئاسة الفلسطينية، ان حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي.