ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فيوتشر غدا الخميس ضمن مباريات الدوري الممتاز، بعدما توجد الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستعادة التوازن في الدوري بعدما تلقى الهزيمة من سموحة في أخر مباراة خاضها لتحسين موقفة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، قبل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر المقرر لها غدا الخميس في ختام الجولة الـ 24 لمسابقة الدوري.



ترتيب الدوري المصري



1- بيراميدز 50 نقطة

2- المصري البورسعيدي 38 نقطة

3- زد اف سي 37 نقطة

4- الاتحاد السكندري 36 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

6- سموحة 34 نقطة

7- الأهلي 33 نقطة

8- إنبي 33 نقطة

9- مودرن فيوتشر 30 نقطة

10- طلائع الجيش 30 نقطة

11- الجونة 30 نقطة

12- الإسماعيلي 26 نقطة

13- الزمالك 24 نقطة

14- البنك الأهلي 22 نقطة

15- بلدية المحلة 22 نقطة

16- فاركو 20 نقطة

17- المقاولون العرب 16 نقطة

18- الداخلية 12 نقطة

