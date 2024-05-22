اليوم.. النرويج تعترف بالدولة الفلسطينية

كشفت الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء، أنها ستعلن اعترافها بدولة فلسطين المستقلة، حسبما ذكرت إذاعة إن آر كيه العامة وصحيفة أفتنبوستن نقلا عن مصادر لم تسمها.

ويعلق مكتب رئيس الوزراء النرويجي ووزارة الخارجية على الأمر بعد، وفقا لوكالة رويترز.

وقال مصدر مطلع أمس الثلاثاء: إن الحكومة الأيرلندية تعلن أيضا يوم الأربعاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تخطط للاعتراف، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء النرويجي ووزير الخارجية مؤتمرا صحفيا في الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء حيث يتم إدراج الشرق الأوسط كموضوع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي شنت فيه القوات الإسرائيلية هجمات على الأطراف الشمالية والجنوبية لقطاع غزة في شهر مايو، مما تسبب في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص، وتقييد تدفق المساعدات بشكل حاد، مما يزيد من خطر المجاعة.

وتقول النرويج غير العضو في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة إنها لن تعترف بفلسطين كدولة إلا إذا كان لها تأثير إيجابي على عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك تمشيا مع ما قالته الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

والنرويج حليف وثيق للولايات المتحدة، وقد سعت الدولة الشمالية إلى المساعدة في التوسط في السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في عدة مناسبات في العقود الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء يوناس جار ستوير الشهر الماضي إن بلاده مستعدة لاتخاذ قرار بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكنها لم تقرر بعد التوقيت.