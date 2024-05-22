مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين في غارة شنتها إسرائيل على جنوب البلاد، الليلة الماضية.

وقالت الوكالة إن الغارة، التي نفّذتها طائرة مُسيّرة، استهدفت بلدة العديسة في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية، أعلنت أنها استهدفت جنودًا إسرائيليين، خلال تحركهم في محيط موقع الراهب العسكري، على الحدود مع لبنان، فجر أمس الثلاثاء.