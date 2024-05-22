الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة 39 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة علي البلاد حتي غدا الخميس لتعود الانخفاض تدريجيا في درجات الحرارة بداية من الجمعة المقبلة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

واوضحت هيئة الارصاد الجوية، انه يسود اليوم الاربعاء طقس شديد الحرارة علي اغلب الانحاء وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على باقي الانحاء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

كما يشهد اليوم الاربعاء نشاط رياح علي القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاربعاء

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 42 للعظمي والصغرى 25 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .



تجنب التعرض لأشعة الشمس

وأوضحت الأرصاد، أن التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وقد يسبب الاعياء.

استمرار الموجة شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع الجاري

ونوهت هيئة الارصاد الجوية إلى أن هذه الأجواء الحرارة مستمرة حتي الاسبوع الجاري ليسجل متوسط درجات الحرارة العظمى بين 37 إلى 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجة البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار ومائل للحرارة ليلا علي اغلب الانحاء.

سبب الموجة شديدة الحرارة

وترجع اسباب الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد وفقا لخبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في الظل على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

نصحت الأرصاد المواطنين بشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه بكميات كبيرة ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ويفضل الالوان الفاتحة، واستخدام أغطية الرأس مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس حتي لا يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الاعياء.