نهائي دوري أبطال أفريقيا.. اليوم الخطيب يستقبل بعثة الترجي في مطار القاهرة

تصل بعثة فريق الترجي التونسي إلى القاهرة اليوم الاربعاء استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وسيكون في استقبال بعثة الترجي التونسي بمطار القاهرة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي في وقت سابق استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والترجي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس في تونس السبت الماضي بالتعادل السلبي بدون أي أهداف في نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الترجي يطلب من جمهوره الإلتزام

وجه نادي الترجي التونسي، رسالة لجماهيره قبل مواجهة الأهلي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ونشر الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا طالب فيه جماهيره التي ستنتقل إلى القاهرة لمؤازرة الترجي بضرورة احترام القوانين والترتيبات المعمول بها في مصر.

وأضاف بيان نادي الترجي أن العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين الكبيرين مشيرا إلى أن التزام الجماهير سيلعب دورا مهما في خروج المباراة بالمظهر اللائق.

وأشاد نادي الترجي في بيانه بجماهيره التي أظهرت سلوكا حضاريا طوال مشوار الفريق في البطولة.