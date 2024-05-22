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الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

" الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدى المسيحيين".. ندوة بمركز دراسات مسيحية الشرق غدا الخميس

القس عيد صلاح
القس عيد صلاح
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ينظم مركز دراسات مسيحية الشرق بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة، ندوة بعنوان “ بين النص والواقع المعاصر : الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدي المسيحيين في مصر ولبنان ” ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء غدا الخميس الموافق 23 مايو 2024 في قاعة المركز بالكلية شارع السكة البيضاء .

ومن المقرر أن يشارك باللقاء القس عيد صلاح باحث دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة بني سويف، رئيس المجلس القضائي والدستوري  بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي .

ويقود الندوة الدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن يشارك الحضور عدد من القيادات الدينية وأساتذة علم القانون والاجتماع وعلم النفس، وعدد من المتخصصين في مجال الأسرة والطفولة، وبعض الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام والصحافة.

 

 

مركز دراسات مسيحية الشرق كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق القس عيد صلاح باحث دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة بني سويف رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي