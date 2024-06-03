بدء محاكمة نجل الرئيس الأمريكي بتهمة حيازة السلاح بطرق غير مشروعة

بدأت يوم الاثنين محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتهمة حيازة سلاح ناري بطرق غير قانونية. تُعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها لابن رئيس حالي، وقد تهدد فرص والده في الفوز بولاية ثانية.

هانتر، البالغ من العمر 54 عامًا، متهم بالكذب بشأن إدمانه المخدرات عندما ملأ استمارة للحصول على سلاح ناري في عام 2018.

وصل هانتر إلى المحكمة في ويلمنجتون، مصحوبًا بأفراد عائلته، بما في ذلك السيدة الأولى جيل بايدن، بينما لم يكن الرئيس بايدن حاضرًا.

وعبر الرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 73 عن فخرهما بهانتر.

وفي بيان له، قال بايدن: "بصفتي رئيسًا، لن أعلق على تحقيق فيدرالي جارٍ، لكن كأب، أكن حبًا بلا حدود لابني. لدي ثقة كبيرة به واحترم قوته".